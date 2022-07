1 / 13

Aufräum-Party: In Yahidne in der Region Tschernihiw nördlich von Kiew trafen sich am Samstag mehr als 100 Freiwillige zu einer besonderen Hilfsaktion: Ein von russischen Invasoren zerstörtes Kulturzentrum soll vom Schutt befreit werden. Als Motivation für die Helfenden liefern DJs den passenden Sound.