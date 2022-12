Russland greift seit Oktober im Abstand von einigen Tagen immer wieder das Energieversorgungsnetz der Ukraine an, zumeist jeweils mit Dutzenden Raketen. Trotz hoher Abschusszahlen der ukrainischen Luftabwehr trafen einige ihr Ziel. Millionen Menschen in dem Land sind deshalb im Winter von massiven Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung betroffen. Welche Schäden die aktuelle Angriffswelle angerichtet hat, ist noch unklar.