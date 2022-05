Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Die WHO schätzt, dass in der Ukraine mindestens 3000 Menschen gestorben sind, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige, teilt der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, mit und nennt als Beispiele Aids und Krebs. Weil solche Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden könnten, seien sie ihren Erkrankungen erlegen. Zudem seien rund 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, erklärt Kluge. Nur noch wenige Krankenhäuser funktionierten derzeit. Insgesamt sind im Kriegsverlauf Uno-Beobachtern zufolge weitaus mehr Zivilisten getötet worden als die von ihnen offiziell angegebene Zahl von 3381. Allein in Mariupol seien schätzungsweise Tausende Menschen ums Leben gekommen.

Die militärische Lage Aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol haben die letzten ukrainischen Kämpfer über schweren Beschuss durch russische Truppen berichtet. Die ganze Nacht lang sei das Gelände aus der Luft angegriffen worden, sagte der Vizekommandeur des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, der Zeitung »Ukrajinska Prawda«. Es gebe viele Schwerverletzte. Sie müssten dringend in Sicherheit gebracht werden, forderte er. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine sind laut Kreml bis an die Verwaltungsgrenzen des Gebiets Luhansk vorgedrungen. Die Kleinstadt Popasna, die bis vor Kurzem noch schwer umkämpft war, sei nun »gesäubert« von ukrainischen »Nationalisten«, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow. Russland hatte immer wieder erklärt, die Region Luhansk solle komplett der ukrainischen Kontrolle entrissen werden.

Der Luhansker Gouverneur Serhij Hajdaj bezeichnete diese Aussagen hingegen als »Fantasie«. Die ukrainischen Soldaten hätten sich zwar aus Popasna zurückziehen müssen, aber die Russen hätten die Verteidigung keinesfalls durchbrochen, schrieb er im Nachrichtendienst Telegram.

Die internationale Gemeinschaft Eine russische Eroberung des Donbass würde nach Auffassung der amerikanischen Geheimdienste wahrscheinlich nicht das Ende des Krieges bedeuten. Putin bereite sich auf einen längeren Konflikt in der Ukraine vor, in dessen Verlauf er immer noch beabsichtige, Ziele zu erreichen, die über die Ostukraine hinausgingen, sagte US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines bei einer Anhörung des Senats in Washington.

Haines warnte außerdem vor einer Eskalation des Konflikts. Die Ungewissheit des Kampfes, der sich zu einem Zermürbungskrieg entwickele, bedeute in Verbindung mit dem Missverhältnis von Putins Ambitionen und den militärischen Fähigkeiten Russlands einen »unvorhersehbaren und potenziell eskalierenden Kurs« in den kommenden Monaten.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock ist in die Ukraine gereist und hat dabei unter anderem Wolodymyr Selenskyj getroffen. Der ukrainische Präsident bedankte sich bei Baerbock für die Unterstützung des Landes im Krieg gegen Russland. Baerbock war zuvor unter anderem in Butscha und Irpin und sagte dort den Ukrainern Unterstützung bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen zu. Zudem kündigte sie die Wiederöffnung der deutschen Botschaft in Kiew an.

Das litauische Parlament hat den russischen Angriffskrieg als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt. Die Abgeordneten verabschiedeten in Vilnius eine entsprechende Entschließung einstimmig. Die Volksvertretung des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius verwies auf »massenhafte Kriegsverbrechen« der russischen Armee wie etwa Mord, Folter und Vergewaltigung von ukrainischen Zivilisten.