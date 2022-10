Russland hatte zuvor Vergeltung für Explosion auf Krim-Brücke angedroht

In Kiew seien Ziele im Zentrum getroffen worden, zum Teil auch »kritische Infrastruktur«, teilte Klitschko weiter mit. Augenzeugen berichteten, dass auch nach den ersten Einschlägen am Morgen weiter Explosionen zu hören waren, von drei bis vier Einschlägen war die Rede. Die genaue Zahl war unklar. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Rauchwolken zu sehen. Einsatzkräfte versorgten demnach Verletzte und löschten brennende Autos.

Zuvor hatte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedew, der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke am Samstag angedroht. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Sonntag von einem »Terroranschlag« auf die Brücke gesprochen und – wie Medien in Kiew – den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Bestätigt hatte der SBU eine Beteiligung aber nicht.