Im Faktencheck der Sendung, der regelmäßig auf der Seite des WDR veröffentlicht wird, teilt die Redaktion am Mittwoch mit, dass ihr mittlerweile ein Uno-Bericht bekannt sei, in dem auch sexualisierte Gewalt auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet thematisiert werde. In den sozialen Medien löste das Aufregung aus. Bei Twitter etwa trendete der Hashtag »#KlamrothLuegt«, Wagenknecht fühlt sich bestätigt. Aber was sind die Behauptungen und was steht in den Uno-Berichten? Der Überblick.