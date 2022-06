Kremlsprecher Dmitrij Peskow hat in einem Interview angekündigt, Russland werde »dem Westen nie wieder vertrauen«. Die Beziehungen seien langfristig beschädigt. »Ja, es wird eine lange Krise werden«, sagte Peskow in einem in der Nacht zum Dienstag ausgestrahlten Gespräch mit dem US-Fernsehsender MSNBC.