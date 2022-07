Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich laut einem Experten der Uno bis nach Libyen aus. Die Zahl der ausländischen Söldner in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland habe unter anderem deswegen abgenommen, weil sich »ein anderer Markt für Söldner« aufgetan habe, sagte Chaloka Beyani laut der Nachrichtenagentur dpa am Montag in Genf.