So beginnen seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ihre Arbeitstage: die Landwirte in Saporischschja, ca. 70 km südlich von Dnipro, legen kugelsichere Westen an, bevor sie raus aufs Feld fahren.

Yurii, Landwirt »Der Beschuss der Felder begann eine Woche nach Kriegsbeginn. Ich fing an, zur Sicherheit eine schusssichere Weste und einen Helm zu tragen.«

Die Ukraine gehört zu den größten Getreideexporteuren der Welt – mit 70 Millionen Tonnen, die 2021 exportiert wurden, gilt das Land auch als »Kornkammer Europas«. Durch den Krieg liegen nun viele Felder brach. Hinzu kommen Probleme bei der Ausfuhr, da Häfen und Seewege von russischen Streitkräften blockiert sind. Yurii und seine Kollegen sind jedoch entschlossen, trotz der sich in den vergangenen Wochen intensivierenden Offensive auf den Südosten der Ukraine ihre Felder zu pflügen.

Yurii, Landwirt »Wir fahren raus, durch die Checkpoints zur Arbeit, trinken Tee und Kaffee, ziehen unsere Westen an und legen los. Wir füllen unsere Tanks auf und gehen auf die Felder. Wenn es Beschuss gibt, packen wir zusammen und gehen ins Büro.«

Mit dem Fortführen ihrer Arbeit trotzen die Landwirte der russischen Aggression. Der Weizen aus der Ukraine wird schließlich in der ganzen Welt gebraucht.

Oleskii, Landwirt »Der Beschuss geschieht meistens in der Nacht. Dann kommen Leute und überprüfen die Felder, Spezialisten werden hinzugezogen. Wenn es sicher ist, bringen Lastwagen die Raketen weg. Wenn nicht, wird vor Ort über Maßnahmen entschieden. So kämpfen wir gegen den Krieg.«