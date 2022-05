Von Donnerstag an sollten Zivilisten das belagerte Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol wieder sicher verlassen können. Die Ukraine wirft Russland jedoch einen Bruch der Waffenruhe vor. Wladimir Putin hingegen verlangt von den Verteidigern der letzten Bastion der Ukraine in der Stadt die Kapitulation.

Auch in anderen Gebieten gehen die Kämpfe am 71. Tag des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs weiter. Kiew fordert neue militärische Hilfen, um gegen die Invasion bestehen zu können, Großbritannien erwägt die Lieferung von Waffen mit längerer Reichweite. Bei einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine kommen Milliarden zusammen. Und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt Schweden Sicherheitsgarantien in Aussicht.

Die Entwicklungen im Überblick. Humanitäre Lage Wladimir Putin hat die Ukraine dazu aufgefordert, den im Asow-Stahlwerk verschanzten Kämpfern die Niederlegung der Waffen zu befehlen. Russland sei weiter bereit, den eingeschlossenen Zivilisten auf dem Gelände in Mariupol einen sicheren Abzug zu ermöglichen, heißt es in einer Erklärung des Präsidialamts in Moskau. Ukrainische Kämpfer hatten russischen Truppen zuvor einen Bruch der vereinbarten Waffenruhe zur Evakuierung von Zivilisten vorgeworfen. »Wieder einmal haben die Russen das Waffenstillstandsversprechen gebrochen und die Evakuierung von Zivilisten, die sich weiterhin im Keller des Werks verstecken, nicht erlaubt«, sagte der Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft.

Zuvor hatte der Kreml bekräftigt, dass Fluchtkorridore für die eingeschlossenen Menschen in der südukrainischen Großstadt geöffnet seien. Unklar ist, ob Zivilisten am Donnerstag die Flucht gelang oder nicht. Militärische Lage Infolge des massiven Beschusses mehrerer ukrainischer Städte im Donbass melden die örtlichen Behörden viele Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. »Nach einem Raketeneinschlag in Kramatorsk gibt es 25 Verletzte, beschädigt wurden neun Wohnhäuser, die Schule und Objekte der zivilen Infrastruktur«, teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, auf seinem Telegram-Kanal mit. Nach Kyrylenkos Angaben wurden auch Tschasiw Jar, Marjinka und Awdijiwka beschossen. Dabei habe es in Tschasiw Jar mindestens einen Toten gegeben.

Der Gouverneur der ebenfalls schwer umkämpften Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von mindestens fünf Toten durch den Beschuss der Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Hirske und Popasna.

Beim Beschuss von zwei Ortschaften in der westrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben ein Haus und eine Garage beschädigt worden. »Von ukrainischer Seite aus stehen Schurawljowka und Nechotejewka unter Beschuss«, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, in seinem Telegram-Kanal mit. Seinen Angaben nach gab es bislang keine Opfer. Das sagt Kiew Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj dringt auf die Lieferung bestimmter Waffen zur Verteidigung gegen russische Angriffe mit Marschflugkörpern. Sein Land brauche Mehrfachraketenwerfer-Systeme (MLRS) wie die des Typs M270 oder M142 Himars, sagt Saluschnyj nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des US-Generalstabs, Mark Milley, über die militärische Lage.

Die internationale Gemeinschaft Zumindest der britische Premierminister Boris Johnson hat nach Angaben seines Büros mit Wolodymr Selenskyj über etwaige Lieferungen von Waffen mit längerer Reichweite gesprochen. Diese sollten »die Bombardierung von Zivilisten verhindern.« Nach der gescheiterten Reise von Frank-Walter Steinmeier in die Ukraine und jüngsten diplomatischen Verstimmungen hat der Bundespräsident mit Selenskyj telefoniert. Steinmeier habe dem Präsidenten der Ukraine die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert, hieß es. Selenskyj wiederum habe den Bundespräsidenten sowie die gesamte deutsche Staatsspitze nach Kiew eingeladen.

Eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine-Flüchtlingshilfe in Warschau hat Zusagen in Milliardenhöhe eingebracht. Insgesamt seien mehr als 6,5 Milliarden Dollar zusammengekommen, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki in seiner Abschlussrede. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer Videobotschaft auch weitere deutsche Finanzhilfen für das Land angekündigt.

Wegen Russlands Krieg tendiert Schweden dazu, der Nato beizutreten. Deren Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dem Land nun Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. »Ich bin überzeugt, dass wir Lösungen finden werden für die Sicherheitsbedürfnisse, die Schweden in einer Übergangszeit haben wird«, sagte Stoltenberg dem Sender SVT. Ab dem Moment des Antrags stehe die Militärallianz in der Pflicht, die schwedische Sicherheit garantieren zu können. Das sagt Moskau Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow hat auf einen Bericht der »New York Times« reagiert, wonach die USA der Ukraine Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt hätten, die den Verteidigern bei der Tötung russischer Generäle geholfen hätten. Peskow erklärte, er wisse sehr wohl, dass die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere Nato-Länder das ukrainische Militär ständig mit nachrichtendienstlichen Informationen versorgen und dass dies Russland nicht davon abhalten werde, seine Ziele zu erreichen. Die westlichen Hilfen für Kiew bremsten die russische Offensive jedoch, sagte Peskow.

