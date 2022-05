Während der Kämpfe um die südukrainische Hafenstadt Mariupol sind nach Überzeugung der Uno-Menschenrechtsbeauftragten in der Ukraine mehrere Tausend Zivilisten ums Leben gekommen. Matilda Bogner leitet die Kommission, die die Menschenrechtslage in der Ukraine seit 2014 untersucht. Sie sagte in Genf, ihr Team habe bislang knapp 4000 Todesfälle dokumentiert. Die wahre Zahl liege um Tausende höher.