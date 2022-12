Lettland hatte Doschd im Juni eine Sendelizenz erteilt, nachdem der Fernsehsender wegen des harten Vorgehens der russischen Behörden Anfang März seinen Sendetrieb in Russland eingestellt hatte.

Chefredakteur entschuldigt sich

Zuvor hatte der Rat den TV-Kanal bereits mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegt, weil er eine Karte gezeigt hatte, auf der die von Moskau völkerrechtswidrig annektierte ukrainische Halbinsel Krim als Teil Russlands zu sehen war. Außerdem geht es um einen Aufruf an die Zuschauer in der Doschd-Nachrichtensendung »Hier und jetzt«, Informationen über die Bedingungen der Russen an der Front bereitzustellen. Dabei äußerte der Moderator die Hoffnung, dass der Sender bereits vielen Soldaten mit Ausrüstung und Grundausstattung habe helfen können.