Alle Parlamentsabgeordneten von Lettland werfen Russland einen Völkermord in der Ukraine vor. Sie verabschiedeten dazu am Donnerstag in Riga einstimmig eine entsprechende Entschließung.

Die Abgeordneten riefen außerdem die EU-Mitgliedstaaten auf, den Import von russischem Öl und Gas sofort einzustellen.