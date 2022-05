Belagertes Mariupol Letzte Evakuierungsversuche, während Russland offenbar Waffenruhe beendet

In der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist die vorerst letzte Phase einer groß angelegten Evakuierungsaktion angelaufen. Zusammen mit internationalen Hilfsorganisationen sollten am Samstag die letzten Zivilisten gerettet werden, die unter katastrophalen Bedingungen auf dem Gelände des von der russischen Armee belagerten Asow-Stahlwerks eingeschlossen sind. Russland hatte für die Evakuierung eine vorübergehende Feuerpause versprochen – griff in anderen Teilen der Südukraine aber offensichtlich weiter mit großer Härte an. Am Samstagabend meldete das ukrainische Militärkommando laut Nachrichtenagentur Reuters, dass die russischen Streitkräfte den Angriff auf die Asow-Stahl-Anlage mit Panzern und Artillerie fortsetzt. Zu überprüfen sind die Angaben bisher nicht.

Aus dem Stahlwerk in Mariupol wurden nach Angaben prorussischer Separatisten inzwischen weitere 50 Zivilisten fortgebracht. »Heute, am 7. Mai, sind vom Territorium des Metallurgiekombinat Asow-Stahl in Mariupol 50 Menschen evakuiert worden«, teilte der Stab der selbst ernannten Donezker Volksrepublik am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Auch für diese Aussage gibt es bisher keine unabhängigen Belege. Allerdings meldete auch die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag, dass alle Frauen, Kinder und ältere Menschen aus dem Werk herausgeholt worden seien. Bereits am Vortag seien ukrainischen und russischen Angaben zufolge ebenfalls 50 Menschen gerettet worden.

Schätzungen zufolge sitzen jedoch noch immer Dutzende Zivilisten in den Bunkeranlagen der Fabrik fest – und die Zeit wird knapp. Beobachter gehen davon aus, dass Moskau das Stahlwerk, in dem sich auch die letzten in Mariupol verbliebenen ukrainischen Kämpfer verschanzt haben, bald erobert haben will. So könnte der Kreml am kommenden Montag, dem 9. Mai, Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitler-Deutschland, offiziell die Einnahme der gesamten Stadt feiern.

In der Ukraine wird zudem befürchtet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag bei seiner Rede in Moskau außerdem eine generelle Ausweitung der Kampfhandlungen in der Ukraine anordnen könnte. Am Samstag wurden russische Raketenangriffe auf mehrere ukrainische Städte im Süden des Landes gemeldet, darunter Odessa, Einschläge soll es aber auch in der nordöstlichen Stadt Sumy nahe der Grenze zu Russland gegeben haben.

Die Regierung in Kiew bereitet sich unterdessen auf einen Solidaritätsbesuch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Sonntag vor. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist in die ukrainische Hauptstadt eingeladen – doch ob und wann er kommen will, ist weiter unklar. Zunächst soll Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) in die Ukraine reisen.