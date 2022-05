Seit Beginn des Ukrainekriegs haben westliche Staaten zig Milliarden Euro in die Ukraine überwiesen und zahlreiche Waffen geliefert, doch nun sorgt ein Fernsehsender aus Litauen mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufmerksamkeit. Dreieinhalb Tage lang sammelte der Internetsender Laisves TV Geld von litauischen Bürgern ein, um damit Kampfdrohnen für die Ukraine zu kaufen. Die Aktion endete am Samstagabend, mehr als fünf Millionen Euro sind zusammen gekommen. Litauen hat 2,8 Millionen Einwohner.

Bestellung in der Türkei geplant

Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas kündigte am Sonntag an, sein Stellvertreter werde in der kommenden Woche in die Türkei reisen, um eine vorläufige Bestellung zu unterzeichnen. Er schränkte jedoch ein, es werde »viel Papierkram« geben. Die Regierung setze aber auf eine »wohlwollende« Herangehensweise aller Beteiligten.

Die Ukraine setzt seit Beginn des Krieges die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 ein, etwa gegen Panzer und andere russische Ziele. Die Drohne fliegt dabei bis zu 7000 Kilometer hoch, und ist sehr leise, was ihre Entdeckung schwer macht. Eine einzelne türkische Drohne kostet rund fünf Millionen Euro, also ziemlich genau das, was nun bei der Spendenaktion in Litauen zusammen gekommen ist. Leistungsfähigere und moderne Drohnen wie beispielsweise die MQ-9 Reaper des US-Herstellers General Atomics kosten mit etwa 20 Millionen US-Dollar deutlich mehr.