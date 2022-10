Die Szene mutet skurril an. Ukrainische Polizisten in Kiew, die mit Gewehren und Maschinenpistolen in den Himmel feuern. Das Ziel: eine iranische Drohne vom Typ Shahed 136, die russische Bezeichnung lautet Geran-2. Russland greift mit diesen sogenannten Kamikazedrohnen seit Tagen Großstädte in der Ukraine an. Die meisten kann die ukrainische Luftabwehr nach eigenen Angaben beim Anflug abschießen. Doch manche kommen durch. Und sie richten tödliche Zerstörungen an.

Entgegen der russischen Propaganda treffen sie selten militärische Ziele, sondern vor allem zivile Einrichtungen, wie etwa Wohnhäuser, Kraft- oder Wasserwerke. Außerdem soll ihr Einsatz die Bevölkerung terrorisieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert Konsequenzen.

Selenskyj: »Wir schießen zwar Drohnen ab. Aber die Welt kann und muss diesen Terror stoppen. Wenn wir über dringenden Bedarf der Ukraine an Luftabwehrsystemen reden, reden wir über Menschenleben, die von den Terroristen genommen werden.«

Dieses Promovideo der iranischen Führung zeigt, wie die Drohnen eingesetzt werden können. Ihr Vorteil: Hohe Mobilität – und der mit geschätzt 20.000 Dollar pro Stück im Vergleich zu herkömmlichen Raketen sehr niedrige Preis. Oft schicken Angreifer einen ganzen Schwarm der unbemannten Luftfahrzeuge los. So wie es offenbar auch die Russen in der Ukraine tun.

Offiziell bestreitet die iranische Regierung bis heute die Lieferung von Shahed-Drohnen an Russland. Doch die Untersuchung von Trümmern aus Kiew und anderen Städten zeigt nach ukrainischen Angaben eindeutig, dass die Drohnen iranischer Bauart sind. Daher fordert die ukrainische Regierung weitere Sanktionen gegen das iranische Regime.