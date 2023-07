Jewgenij Prigoschin ist zurück in Russland. Das zumindest sagt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko über den ins Exil nach Belarus verbannten Chef der Söldner-Truppe Wagner. Vor Reportern in Minsk sagte Lukaschenko, der für sich reklamiert, eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der Wagner-Revolte in Russland gespielt zu haben: »Was Prigoschin betrifft, so ist er in St. Petersburg. Er befindet sich nicht auf dem Territorium von Belarus.« Ende Juni, wenige Tage nach dem Aufstand hatte Lukaschenko mitgeteilt, Prigoschin sei in Belarus angekommen.