Der Einmarsch Russlands in die Ukraine in diesem Jahr hat viele afrikanische Länder in eine schwierige diplomatische Lage gebracht. Viele von ihnen haben eine komplizierte Geschichte der Beziehungen zum Westen und zur ehemaligen Sowjetunion sowie wichtige wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Sie haben es weitgehend vermieden, in dem Krieg Partei zu ergreifen, was einige westliche Länder frustriert hat.