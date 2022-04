Seit bald zwei Monaten kämpfen russische Truppen völkerrechtswidrig in der Ukraine – mit einem Großangriff auf den Osten des Landes geht der Konflikt nun in eine neue Phase. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele. In der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol ist die Lage besonders dramatisch: Russland versuchte die letzten ukrainischen Kämpfer, die dort in einem Stahlwerk eingeschlossen sind, noch einmal per Ultimatum zur Kapitulation zu bewegen. Die lehnten jedoch ab. In Deutschland ging derweil die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine weiter – Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) sprach am späten Nachmittag in einer Telefonschalte mit den Staats- und Regierungschefs der G7. Die Ereignisse im Überblick:

Auch in Donezk rückten die Russen »in Richtung Marijnka, Otscheretyne und Awdijiwka« vor, erklärte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram. »Die Lage an der Front ist schwierig, aber unter Kontrolle.«

»Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie«, sagt Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zurückgeschlagen worden. Gleichzeitig rief er die verbliebenen Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden versuchten, Busse zu organisieren, die Menschen zu bereitgestellten Zügen bringen. Es sollen noch 70.000 Menschen in dem Gebiet ausharren.

Vor allem die Hafenstadt Mariupol bleibt daher umkämpft. Russland hatte für die Stadt, wo sich noch etwa 100.000 Menschen aufhalten sollen, für den Mittag eine einseitige Feuerpause ausgesprochen. Ukrainische Kämpfer, die sich in einem Stahlwerk verschanzt haben, und auch Zivilisten sollten so sicher herauskommen können. Die Ukrainer bekräftigten jedoch, weiter kämpfen zu wollen. Der ukrainische Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, sagte dem US-Sender CNN , es fänden weitere Straßenkämpfe statt, »nicht nur mit Kleinwaffen, sondern es gibt auch Panzerschlachten auf den Straßen der Stadt.«

Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) wird die Lage in der Ukraine immer schlimmer. Die Uno-Organisation rechnet in dem Land inzwischen mit sechs Millionen Bedürftigen. Fast fünf Millionen Menschen sind inzwischen ins Ausland geflohen, davon mindestens 360.000 Menschen nach Deutschland.

Präsident Wolodymr Selenskyj warnte in einer seiner Videobotschaften erneut vor der Eskalation im Osten seines Landes. »Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit Langem vorbereitet haben«, so Selenskyj.

Das sagt der Kreml

Russland äußerte sich nicht konkret zu seinem Taktikwechsel in der Ostukraine. Außenminister Sergej Lawrow bestätigte aber, dass die nächste Phase des als »Spezial-Operation« bezeichneten Krieges begonnen habe. In einem Interview mit der Zeitung »India Today« sprach Lawrow von einer »neuen Phase« in dem Konflikt. Er sei »sicher, dies wird ein sehr wichtiger Moment in diesem ganzen besonderen Einsatz sein«.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu warf in einer propagandistischen Schuldumkehr zudem dem Westen vor, mit seinen Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg in die Länge zu ziehen. »Die USA und die von ihnen kontrollierten westlichen Länder tun alles, um die militärische Spezial-Operation zu verzögern«, sagte Schoigu nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau. Russlands Streitkräfte würden »ihren Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk konsequent erfüllen«.

So reagiert der Westen

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten waren am späten Nachmittag zu einer Telefonschalte zusammengekommen – und versicherten sich ihres Zusammenhalts gegen die russische Aggression und weiterhin einem Nichteingreifen der Nato. Bundeskanzler Scholz sagte in einem anschließenden Statement, er verspüre »große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg«. Konkrete neue Waffenlieferungen wollte er indes nicht zusichern, »deutsche Alleingänge wären falsch«.

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte am Vormittag diesbezüglich eine zügige Entscheidung gefordert. »Die Zeit drängt«, sagte Djir-Sarai im Deutschlandfunk. Vor allem die Union warf Scholz Zaudern vor, sie will notfalls selbst im Bundestag einen Antrag für schwere Rüstungslieferungen einbringen. Deutschland hat bisher unter anderem Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und Maschinengewehre geliefert, außerdem Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Schutzausrüstung. Die Ukraine fordert aber auch schwere Waffen wie Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Kampfhubschrauber.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte bei einem Besuch in der Ukraine zudem schnellere Finanzhilfen der EU für das Nachbarland. Bei der Einweihung eines Containerdorfs für Geflüchtete in Lwiw sagte Morawiecki: »Aus diesem Ort appelliere ich an die EU-Kommission, dass der Solidaritätsfonds für die Ukraine endlich anlaufen muss. Es müssen neue Gelder fließen, die nicht von einer Schublade in die andere verschoben werden.«

