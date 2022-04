Krieg in der Ukraine Russische Offensive stockt, kein Fluchtkorridor aus Stahlwerk – das geschah am 61. Tag

Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol gilt als letzte Bastion ukrainischer Einheiten in der belagerten Hafenstadt

Am 61. Tag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs hat das ukrainische Militär den Kreml-Truppen nach eigenen Angaben erneut heftigen Widerstand geleistet. Laut dem britischen Verteidigungsministerium gerät die Offensive im Donbass derweil ins Stocken. Im von russischen Soldaten besetzten Mariupol gibt es keinen Fluchtkorridor – trotz kurzzeitiger Hoffnung. Die US-Regierung genehmigt weitere Waffenlieferungen nach Kiew und in der EU herrscht Uneinigkeit über weitere Sanktionen.

Die Entwicklungen im Überblick. Militärische Lage Die russische Armee hat offenbar Rückschläge hinnehmen müssen. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium wurden russische Vorstöße im Osten des Landes zurückgeschlagen. Ein Sprecher sagte, russische Verbände hätten versucht, die Linien in den Gebieten von Rubischne, Popasna, Sjewjerodonezk, Marjinka und Awdijiwka zu durchbrechen. Zudem sei ein Vorstoß von Isjum in Richtung Barwenkowo und Slowjansk im Gang.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hat Russland noch keinen »bedeutenden Durchbruch« erzielt, seit es den Schwerpunkt seines Militäreinsatzes auf eine vollständige Besetzung des Donbass verlegt hat. Die Fortschritte seien bislang geringfügig ausgefallen. Unterdessen hat das russische Militär seine Attacken auch in anderen Teilen des Landes fortgesetzt: Bei Angriffen auf die Bahninfrastruktur in der Region Winnyzja sind nach Angaben Kiews mindestens fünf Menschen getötet worden. 18 weitere Personen seien bei dem Raketenbeschuss im Zentrum des Landes verletzt worden, teilte das Büro des ukrainischen Generalstaatsanwalts in den Onlinenetzwerken mit.

Humanitäre Lage In der Hafenstadt Mariupol wird es zunächst keinen Fluchtkorridor für Zivilisten aus dem Asow-Stahlwerk geben. Zunächst hatte der Kreml vermeldet, Russland wolle Zivilisten aus dem Gebiet der Fabrik ermöglichen, das Gelände zu verlassen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seine Truppen die Feindseligkeiten einstellen werden, damit die Zivilbevölkerung das Gelände am Montag ab 14 Uhr Moskauer Zeit verlassen kann. Die ukrainische Seite solle ihre Bereitschaft zur Feuerpause »durch das Hissen weißer Flaggen« auf dem Gelände des Stahlwerks deutlich machen, fügte das Ministerium hinzu. Weiße Flaggen gelten gemeinhin als Signal für die Kapitulation.

Die Ukraine dementierte eine Einigung über humanitäre Korridore in Mariupol. »Es ist wichtig zu verstehen, dass ein humanitärer Korridor sich durch eine Einigung beider Seiten ergibt«, sagte die stellvertretende ukrainische Premierministerin Iryna Wereschtschuk. »Ein Korridor, der einseitig verkündet wird, bietet keine Sicherheit und ist demnach auch kein humanitärer Korridor.« Wereschtschuk drängte zudem darauf, dass internationale Beobachter die Evakuierung begleiten sollten. Man bitte Uno-Generalsekretär António Guterres, »Initiator und Garant eines humanitären Korridors« zu werden, sagte die Vizeregierungschefin.

Das sagt Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich beim Besuch zweier hochrangiger US-Minister für die Waffenlieferungen der Amerikaner bedankt und zugleich eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. »Wir haben mit US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin die Waffenhilfe besprochen, die Verschärfung der Sanktionspolitik gegen Russland, die Finanzhilfe für die Ukraine und Sicherheitsgarantien«, teilte Selenskyj auf seinem offiziellen Telegram-Kanal mit. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk kündigte wenig später an, dass die Ukraine das Ziel eines Nato-Beitritts nicht aus ihrer Verfassung streichen wolle. »Änderungen der Verfassung sind kein Selbstzweck und werden es auch nicht werden«, sagte Stefantschuk der Internetzeitung Ukrajinska Prawda in einem am Montag veröffentlichten Interview. Was zum Militärbündnis Nato und zur EU in der Verfassung verankert ist, sei »unsere perspektivische Sicht auf die Zukunft«, betonte er.

Die Verhinderung eines Nato-Beitritts und ein neutraler Status der Ukraine ist eines der Hauptziele des russischen Angriffskriegs gegen den Nachbarstaat. Selenskyj hatte sich zuvor bereit gezeigt, über einen neutralen Status des Landes und Sicherheitsgarantien von Drittstaaten zu reden. Greifbare Ergebnisse bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gibt es aber bisher nicht. Das sagt Moskau Russland hat 40 deutsche Diplomaten ausgewiesen. Das Außenministerium in Moskau begründete dies unter anderem mit einer aus seiner Sicht unfreundlichen Politik Berlins. Deutschland und andere westliche Länder hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Zudem hatte Berlin im April nach Entdeckung von Kriegsgräueln nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew 40 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen, die hier als mutmaßliche Spione tätig gewesen sein sollen. Die Reaktion aus Moskau wurde laut Außenministerin Annalena Baerbock erwartet – und folgte nun mit der Ausweisung der Diplomaten.

So reagiert der Westen Die Regierung in Washington kauft für schwere Waffen der ukrainischen Streitkräfte Munition russischer Bauart im Wert von 165 Millionen Dollar. Dabei geht es unter anderem um Munition für Haubitzen, Granatwerfer, Kanonen, Panzer und Mörser, wie eine Behörde des Verteidigungsministeriums mitteilte. Das Außenministerium habe dem Verkauf zugestimmt, hieß es. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace geht davon aus, dass seit Beginn des Kriegs etwa 15.000 russische Soldaten getötet worden sind. Diese Zahl nannte Wallace im Parlament in London. »Außer der Zahl der Todesopfer gibt es Verluste an Ausrüstung, und insgesamt deuten mehrere Quellen darauf hin, dass bisher mehr als 2000 gepanzerte Fahrzeuge zerstört oder erbeutet wurden«, sagte Wallace. In dieser Zahl seien mindestens 530 Panzer, 560 Schützenpanzer sowie 530 gepanzerte Mannschaftstransporter enthalten. »Russland hat zudem mehr als 60 Hubschrauber und Kampfjets verloren«, betonte Wallace. In der Europäischen Union herrscht nach wie vor Uneinigkeit: Zwar wolle die EU-Kommission den Mitgliedstaaten angesichts der russischen Offensive in Kürze ein sechstes Sanktionspaket gegen Moskau vorschlagen. Ein Öl- und Gasembargo ist allerdings weiter umstritten, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der »Welt« sagte. EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis sprach sich in der britischen »Times« für maximalen Druck auf Russland aus. Dombrovskis sagte dem Blatt, die Kommission plane »eine bestimmte Form von Ölembargo«, um die Kriegskasse des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht weiter zu füllen. Die USA hatten bereits im März ein Energieembargo gegen Russland verkündet, Großbritannien will die Einfuhren bis Jahresende stoppen. Die EU bezieht rund ein Viertel ihres Mineralöls aus Russland. Das sollten Sie lesen Nach dem Untergang der »Moskwa« könnte den russischen U-Booten der Schwarzmeerflotte eine größere Rolle zukommen als bisher. Warum die Ukraine gegen die unsichtbaren Taucher kaum etwas ausrichten kann, lesen Sie hier .

Russland schreckt auch vor Kriegsverbrechen nicht zurück, ein Frieden scheint fern. Wie lässt sich das Blutvergießen in der Ukraine stoppen? Konfliktforscher Andreas Heinemann-Grüder spricht hier über mögliche Exit-Szenarien.