Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht mehrere Eisenbahnstationen in der Ukraine mit Langstreckenraketen beschossen. »Es wurden sechs Umspannwerke der Eisenbahn nahe der Stationen Pidbirzi, Lwiw, Wolowez, Tymkowe und Pjatichatka vernichtet, durch die Transporte von Waffen und Munition aus den USA und den europäischen Ländern für die ukrainischen Truppen im Donbass liefen«, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, berichtete von »heftigen Kämpfen« auf dem Gelände des Asow-Stahlwerks in der Hafenstadt. Der Kontakt zu den ukrainischen Soldaten im Asow-Werk sei abgerissen, sagte Boitschenko im ukrainischen Fernsehen. In dem Werk seien weiterhin ukrainische Kämpfer und wohl auch eine größere Zahl von Zivilisten verschanzt, darunter auch Kinder. Moskau dementiert den Sturm des Werks.

Die Vereinten Nationen prüfen Berichte, wonach in der Ukraine vermehrt Männer und Jungen Opfer von Vergewaltigungen durch russische Soldaten werden. Das berichteten Uno - und ukrainische Beamte bei einer Pressekonferenz in Kiew . Die Berichte hätten sich bislang allerdings noch nicht verifizieren lassen, sagte Pramila Patten, die Uno-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt im Krieg. Für männliche Überlebende von Vergewaltigungen könne es besonders schwierig sein, die Verbrechen anzuzeigen.

Mit massiven Raketenangriffen auf ukrainische Eisenbahnanlagen will Russland nach Einschätzung der Kiewer Führung den Nachschub an westlichen Waffen stoppen. Das schrieb der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Dienstagabend auf Telegram. Politisch deutete Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angriffe als Zeichen einer Ohnmacht Moskaus.

In der Umgebung von Kiew werden auch mehr als einen Monat nach dem Abzug der russischen Truppen beinahe täglich weitere Leichen von Zivilisten gefunden. Bis Mittwoch seien insgesamt 1235 ermordete Zivilisten entdeckt worden, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Oleksandr Pawljuk, am Mittwoch im Nachrichtendienst Telegram mit. Davon seien 282 immer noch nicht identifiziert. Erst am Dienstag seien 20 neue Todesopfer mit Folterspuren in Leichenhallen gebracht worden.

Das sagt der Kreml

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine will Russland bei der traditionellen Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz auch in diesem Jahr neue Waffen präsentieren. Präsident Wladimir Putin wird eine Rede halten.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu kündigte an, Waffentransporte aus Nato-Ländern in die Ukraine als zu zerstörende Ziele zu betrachten – so zitiert ihn die Nachrichtenagentur Ria.

So reagiert die internationale Gemeinschaft

Papst Franziskus hat die Schuld Russlands am Angriffskrieg auf die Ukraine relativiert. In einem Interview mit der italienischen Zeitung »Corriere della Sera «, sagte er, dass das »Bellen« der Nato an Russlands Tür zu Wladimir Putins Invasion in die Ukraine geführt haben könnte. Mehr zu den Äußerungen des katholischen Kirchenoberhauptes lesen Sie hier.