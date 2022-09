Behörde bestätigt Autoschlangen an Grenze zu Georgien

Bei vielen Russen hatte die Teilmobilisierung Wut und Panik ausgelöst. An den Grenzübergängen bildeten sich lange Schlangen mit Fahrzeugen, die auf die Ausreise warteten. Eine russische Behörden hat das am Samstag zum ersten Mal bestätigt: »Es gibt einen erheblichen Andrang privater Fahrzeuge«, teilte das Innenministerium der russischen Grenzregion Nordossetien mit. Demnach warteten »um die 2300« Fahrzeuge darauf, einen Grenzübergang zu passieren. Das Ministerium rief die Menschen dazu auf, Reisen in Richtung Georgien zu unterlassen.

Die Suchanfrage »Russland verlassen« wurde am Morgen der Bekanntgabe der Teilmobilisierung 100 Mal öfter gesucht als sonst, wie aus Daten von Google Trends hervorging. Die meisten direkten Flüge in Länder ohne Visumsanforderungen für Russen sind inzwischen ausverkauft, die Preise sind enorm gestiegen. An den Grenzen zu Kasachstan und der Mongolei gab es ebenfalls erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zeugen berichteten von stundenlangen Wartezeiten an den Grenzübergängen.