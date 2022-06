Die Straßenkreuzung, an der die Botschaft liegt, hatte zuvor keinen Namen. Die umliegenden Straßennamen ändern sich deshalb nicht.

Der Schritt erinnert an eine ähnliche Aktion der USA im Jahr 2018. Damals wurde ein Teil der Straße entlang der russischen Botschaft in Washington in »Boris Nemtsov Plaza« umbenannt. Der russische Regierungskritiker Boris Nemzow war 2015 in der Nähe des Kremls in Moskau ermordet worden.