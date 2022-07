Moskau musste am Sonntag 70 Diplomaten aus Sofia zurückholen, nachdem diese dort zu »unerwünschten Personen« erklärt worden waren. Aus Bulgarien, das Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine offen verurteilt, hieß es zur Begründung, dass ein Großteil der russischen Botschaftsvertreter »direkt für fremde Dienste« gearbeitet habe.

Die Botschaft sei »nicht mehr in der Lage, normal zu arbeiten«, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Russland werde "entsprechend dem Prinzip der Gegenseitigkeit" antworten, kündigte er an. In der Regel ist damit die Ausweisung derselben Anzahl von Diplomaten des anderen Landes gemeint.