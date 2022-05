Am 84. Tag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs bringt die EU neue Unterstützung für die Ukraine auf den Weg – und beziffert die Kosten für eine Unabhängigkeit von russischer Energie. Deutschland liefert indirekt neue schwere Waffen für die Verteidiger. In der Nato blockiert die Türkei die Norderweiterung. Während weiter unklar ist, wie mit den nach Russland evakuierten Verteidigern aus Mariupol umgegangen wird, fürchtet die Verwaltung der Hafenstadt die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Der Kreml hat angeblich neue Waffen entwickelt. In Kiew bekennt sich ein russischer Soldat des Mordes an einem Zivilisten für schuldig.

Die Entwicklungen im Überblick. Militärische Lage Die Westukraine wird weiterhin durch russische Raketen getroffen. Wie der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, mitteilte, gebe es ständigen Beschuss. Russland habe es nicht nur auf die militärische Infrastruktur abgesehen, sondern wolle permanente Anspannung auslösen.

Der Gouverneur der westrussischen Region Belgorod hat der Ukraine erneut den Beschuss einer Ortschaft unweit der Grenze vorgeworfen. Dabei sei ein junger Mann verletzt worden, teilte Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegram-Kanal mit. Gladkows Aussagen zufolge wurden zudem sechs Wohnhäuser, ein Auto und eine Starkstromleitung beschädigt. Der Ort Solochi liegt etwa zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. In der vergangenen Woche wurde Solochi nach russischen Angaben schon einmal beschossen. Damals kam bei dem Angriff demnach ein 18-jähriger Mann ums Leben, sieben weitere Menschen wurden verletzt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Humanitäre Lage Russland hat nach eigenen Angaben fast 700 weitere ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol gefangengenommen. In den vergangenen 24 Stunden hätten sich 694 Kämpfer ergeben, unter ihnen 29 Verletzte, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Insgesamt hätten sich seit Montag somit 959 ukrainische Soldaten auf dem Werksgelände in Mariupol ergeben. Verletzte Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben prorussischer Separatisten halten sich noch etwa 1000 ukrainische Soldaten auf dem Werksgelände auf, darunter auch deren Kommandeure. Das sagte der Separatistenführer Denis Puschilin aus der selbst ernannten Volksrepublik Donezk.

Demnach seien den ukrainischen Soldaten die Vorräte ausgegangen und sie hätten keine andere Wahl gehabt, als sich zu ergeben. »Die erste Möglichkeit ist, die weiße Flagge zu hissen und die Waffen niederzulegen. Die zweite Möglichkeit ist, dort zu sterben, einfach zu sterben. Sie haben sich für die erste Möglichkeit entschieden«, sagte er. Die Ukraine hofft für die Verteidiger aus Mariupol auf einen Gefangenenaustausch, in Moskau wurden dagegen Rufe laut, die Kämpfer als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Leonid Slutski, der zuletzt für Russland mit der Ukraine verhandelte, zog für die Gefangenen sogar Todesstrafe in Betracht.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung könnten Mariupol weitere Schrecken bevorstehen. Sie befürchtet die Ausbreitung von Infektionskrankheiten infolge der stark geschädigten Wasserversorgung. Die Hälfte der Wasserleitungen funktioniere nicht mehr, teilte die Behörde auf Telegram mit. Zudem beschuldigte sie die Besatzungstruppen, die Situation noch weiter zu verschlimmern. Der in Kiew wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagte russische Soldat Wadim Shishimarin hat sich laut Medienberichten schuldig bekannt. Der 21-Jährige gab an, an einem der ersten Tage nach dem russischen Einmarsch in der Region Sumy einen 62-jährigen Zivilisten erschossen zu haben.

Das sagt Moskau Russland ist nach eigenen Angaben kurz vor der Einführung eines Hochleistungslasers zum Abschuss von Drohnen und leichten Fluggeräten. »Unsere Physiker haben Lasersysteme entwickelt, die um ein Vielfaches leistungsstärker sind, was die Verbrennung verschiedener Ziele erlaubt, und bauen sie auch praktisch schon serienreif«, sagte der russische Vizeregierungschef Juri Borissow bei einer Konferenz nahe Moskau, wie die staatliche Moskauer Nachrichtenagentur Tass meldete. Nach Borissows Darstellung hat die neue Laserwaffe eine Reichweite von fünf Kilometern und kann Drohnen in dieser Höhe abschießen. Das neue System wurde demnach am Dienstag getestet und soll eine Drohne innerhalb von fünf Sekunden verbrannt haben. Nun werde es langsam in die Streitkräfte eingeführt. »Die ersten Prototypen werden schon eingesetzt«, sagte Borissow. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Es wurden auch keine Bilder gezeigt.

Russland hat im Rahmen des Krieges, der in Moskau nur als »Spezialoperation« bezeichnet wird, Schwierigkeiten und Fehler eingeräumt, aber eine Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. »Trotz aller Schwierigkeiten wird die militärische Spezialoperation bis zum Ende fortgeführt«, sagte der stellvertretende Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Raschid Nurgalijew. Trotz der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine laufe die Operation weiter. Es würden alle »Aufgaben – darunter die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung sowie der Schutz der Donezker und Luhansker Volksrepubliken – komplett umgesetzt«, sagte der frühere Innenminister. Der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, Ramsan Kadyrow, sprach sogar von »Fehlern« zum Start des Krieges. »Am Anfang gab es Fehler, einige Unzulänglichkeiten gab es, aber jetzt läuft alles hundertprozentig nach Plan«, sagte Kadyrow auf einem politischen Forum. Die von Präsident Wladimir Putin gestellten Aufgaben würden in vollem Umfang erfüllt. Die internationale Gemeinschaft Die Türkei hat in der Nato den Beginn der Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden nach Berichten mehrere Medien zunächst blockiert. Der Nato-Rat hat sich demnach nicht – wie ursprünglich geplant – mit dem für den Start des Aufnahmeprozesses notwendigen Beschluss befasst.

Im Rahmen eines Ringtausches will Deutschland 15 Panzer des Typs Leopard 2 A4 nach Tschechien liefern – und dadurch die Weitergabe tschechischer Waffen an die Ukraine ermöglichen.

Die EU-Staaten müssen ihr Militär nach Ansicht ihres Chefdiplomaten deutlich aufrüsten. »Wir brauchen eine moderne Luftverteidigung, wir brauchen Drohnen, wir brauchen Fähigkeiten zur Luftbetankung, wir brauchen Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, wir brauchen Küstenverteidigung«, sagte Josep Borrell in Brüssel. Auch Fähigkeiten im Cyber- und Weltraum gehörten dazu, um nur einige Beispiele zu nennen, sagte der Spanier. Zudem müsste die Ausrüstung der nationalen Streitkräfte vereinheitlicht werden. Es gebe zu viele verschiedene Panzertypen in der EU und auch in anderen Bereichen viel unterschiedliches Equipment, beklagte Borrell.

Die EU-Kommission will der Ukraine kurzfristig mit bis zu neun Milliarden Euro helfen. »Die Ukraine kann auf die volle Unterstützung der EU zählen«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die EU werde beim Wiederaufbau eine führende Rolle einnehmen. Investitionen würden mit Reformen einhergehen, um die Ukraine näher an Europa zu binden. Um unabhängig von russischer Energie zu werden, muss die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission bis 2030 bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Die britische Außenministerin Liz Truss unterstützt grundsätzlich ein Kriegsverbrechertribunal gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Mitglieder seiner Führung. Putin »und alle, die hinter diesen entsetzlichen Kriegsverbrechen stecken«, müssten zur Verantwortung gezogen werden, sagte Truss am Mittwoch im Sender Times Radio auf eine entsprechende Frage des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Olexij Hontscharenko. »Falls ein Tribunal dabei hilft, wird Großbritannien definitiv erwägen, dieses zu unterstützen.« Das sollten Sie lesen oder sehen Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine will Finnland in die Nato. Warum dieser Schritt keinen außenpolitischen Bruch bedeutet, erklärt Juhana Aunesluoma, Historiker in Helsinki.

