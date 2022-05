Am 75. Tag des russischen Angriffskriegs hat Wladimir Putin die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland genutzt, um seinen völkerrechtswidrigen Krieg erneut zu rechtfertigen. Die Nato habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut. Kurz nach Putins Rede berichtete das Verteidigungsministerium über mehr als 200 Angriffe auf die Ukraine in den Stunden vor der Parade.

Auch in Kiew wurde an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die Ukraine werde es nicht zulassen, dass der Sieg von jemandem vereinnahmt werde. Großbritanniens Verteidigungsminister bezeichnete einen militärischen Sieg der Ukraine als »sehr gut« möglich. Die EU will bereits im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann, muss in der Frage eines Öl-Embargos aber mit einem Veto aus Budapest rechnen.

Die Entwicklungen im Überblick. Das sagt Moskau Am 9. Mai wird auch in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Putin hat die Gelegenheit genutzt, um erneut den Angriffskrieg auf die Ukraine zu rechtfertigen. Während seiner Rede auf dem Roten Platz in Moskau warf Putin dem Westen vor, eine Invasion Russlands und der Krim vorbereitet zu haben. Die Nato habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut, sagte Putin bei der Militärparade. Der militärische Sondereinsatz sei eine notwendige und rechtzeitige Maßnahme gewesen – die einzig richtige Entscheidung. Entgegen Befürchtungen des Westens hat der Kremlchef den Feiertag aber nicht dazu genutzt, um eine Generalmobilmachung zu verkünden oder mit Atomwaffen zu drohen.

Öffentlich eingeräumt hat Putin Verluste seiner Truppen beim Angriff auf die Ukraine. Er versprach den Angehörigen materielle Hilfe. Westliche Militärbeobachter gehen davon aus, dass Tausende russische Soldaten in dem Krieg bisher getötet wurden. Nach offiziellen Angaben Moskaus sind es bislang 1351 getötete russische Soldaten.

Enttäuscht dürften einige Zuschauer der Militärparaden in Moskau und anderen russischen Großstädten gewesen sein, dass die russische Führung geplante Luftshows kurzfristig absagte. »Der Luftteil findet wegen des Wetters nicht statt«, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Ursprünglich sollten 77 Flugzeuge und Hubschrauber an der Militärparade in Moskau teilnehmen. Medienberichten zufolge war geplant, dass die Kampfflugzeuge ein »Z« am Himmel bilden.

Während der Parade war der Himmel über dem Roten Platz heiter bis wolkig. Es gab keinen Regen. Am Vorabend der Parade hatte der Direktor des staatlichen Wetterdienstes Gidrometzentr die Durchführung der Flugschau noch als wahrscheinlich bezeichnet. Auch in weiteren russischen Großstädten sind Flugshows kurzfristig ausgefallen. Das sagt Kiew Auch der ukrainische Präsident hat an den Sieg der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg erinnert. »Unser Feind träumte davon, dass wir darauf verzichten, den 9. Mai und den Sieg über den Nationalsozialismus zu feiern«, sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in den leeren Straßen von Kiew. Man werde es nicht zulassen, dass der Sieg von jemandem vereinnahmt werde. »Millionen von Ukrainern haben gegen den Nationalsozialismus gekämpft und einen schweren und langen Weg beschritten«, betonte der 44-Jährige.

Die internationale Gemeinschaft Die Nato hat Putin aufgefordert, die Kampfhandlungen umgehend einzustellen. »Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen«, sagte Stoltenberg der »Welt« . »Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen.« Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat dem russischen Präsidenten vorgeworfen, Geschichte und Gegenwart gezielt zu verdrehen. »Es ist sinnlos, sich gegen jede einzelne Lüge zu verwehren, die in Moskau zu hören war«, sagte der Regierungschef der Agentur CTK. Putins Rede während der Militärparade in Moskau habe gezeigt, »wie wichtig es ist, dass der Westen geschlossen und rasant gegen den Aggressor vorgeht«, betonte Fiala.