Experte Konrad weist zudem mit dem Vergleich eines anderen Fotos der »Moskwa« darauf hin, dass die »Wasserlinie« bereits deutlich höher als üblich liege. Das Schiff habe also bereits »erheblich an Auftrieb verloren«, was auf ein Eindringen von Wasser hinweise. Das Überraschende: Konrad ist überzeugt, die »Moskwa« befinde ich zum Zeitpunkt der Aufnahme »nicht in unmittelbarer Gefahr des Sinkens«. Der Kapitän erkennt noch einen »gewissen Reserveauftrieb«. Anhand einer Wasserfontäne folgert er weiter, »dass zumindest ein Notstromaggregat vorhanden ist, das – wenn die Besatzung genügend Zeit hätte – zur Entwässerung des Schiffes eingesetzt werden könnte.«

Fehler des Kapitäns oder war er chancenlos?

Handelsschiffe, so Konrad weiter, handelten nach der »goldenen Regel«, so viele Menschen zu retten wie möglich. Marine-Kapitäne hätten hingegen »dieses Luxus« nicht: »Sie müssen an ihre Crew und an ihre strategische Mission denken«. Wer sein Schiff zu früh aufgebe, rette zwar die Mannschaft, »verliert aber den Krieg«. Und so etwas sei vermutlich geschehen. Weil die Bedeutung des Schiffes für den Krieg groß, das Wetter ruhig und der Helikopterlandeplatz noch rauchfrei war, schlussfolgert Konrad: »Ich vermute, dass der Kapitän der ›Moskwa‹ sein Schiff zu früh verlassen hat«.

Diese Interpretation dürfte der ukrainischen Seite gefallen. Sie bedient das Narrativ von dem großen ukrainischen Widerstandswillen, der im Kontrast stehe zu demoralisierten russischen Soldaten, die den Angriffskrieg gegen das Nachbarland oft selbst innerlich nicht mittragen würden.

Im Netz blieb die Foto-Analyse nicht unwidersprochen. Ebenfalls auf Twitter kommt eine weitere lange Analyse zu dem Schluss, die »Moskwa« sei so schwer getroffen worden, dass die Steuerungszentrale zerstört worden und das Schiff nicht mehr zu retten gewesen sei; eine Brandbekämpfung sei ebenfalls nicht mehr möglich gewesen.