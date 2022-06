Ich habe Russland vor drei Monaten verlassen und versuche trotz allem, mit meinen Freunden in Moskau in Kontakt zu bleiben. Was sagen sie? In Moskau wirkt alles so, als ob nichts geschehen wäre. Wenn sich ein Mann vom Mond im Zentrum Moskaus befände, würde er niemals erraten, dass sich dieses Land seit 100 Tagen im Krieg befindet. Die Restaurants sind voller Menschen. Es gibt Konzerte, Ausstellungen, Premieren in Theatern, neue Sommerterrassen.