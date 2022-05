Ukrainekrieg Ölembargo-Drama vor dem EU-Gipfel

Als Ursula von der Leyen Anfang Mai im Straßburger Europaparlament redete, erschien das Ölembargo gegen Russland fast schon als beschlossene Sache. Zwar würden einige EU-Staaten »erheblich« von russischem Öl abhängen, räumte die EU-Kommissionspräsidentin ein, verkündete dann aber selbstsicher: »Wir werden russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und raffinierte Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen.«

Nur drei Wochen später ist keineswegs mehr klar, ob es so kommt. Ungarn, das wie kaum ein anderes Land von russischem Öl abhängt, blockiert ein Embargo weiterhin hartnäckig. Erst Anfang der Woche lehnte es der rechtsnationale Regierungschef Viktor Orbán rundheraus ab, das Thema beim EU-Sondergipfel am Montag und Dienstag überhaupt zu besprechen. Dies wäre »kontraproduktiv«, sofern nicht vorher ein Kompromiss ausgehandelt worden sei, schrieb Orbán in einem Brief an von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel.

Zwar ist die Gipfel-Tagesordnung die Sache Michels. Doch sollte der Belgier das Ölembargo diskutieren lassen und Orbán es mit seinem Veto blockieren, stünde die EU auf offener Bühne zerstritten da. Wohl nicht umsonst findet sich in Michels am Freitag veröffentlichtem Einladungsbrief an die Staats- und Regierungschefs kein Wort über eine Debatte zu Sanktionen. Orbán braucht Geld Völlig allein ist Orbán in seinem Widerstand nicht: Auch die Slowakei, Tschechien und Bulgarien fordern längere Übergangsfristen zur Umsetzung eines Importverbots und darüber hinaus milliardenschwere Unterstützung zum Bau neuer Pipelines. Doch der Ungar steht derzeit am stärksten unter Druck.

Zum einen braucht Orbán nach einem teuren Wahlkampf dringend Geld. Die Kommission aber blockiert wegen zahlreicher Bedenken bezüglich der Rechtsstaatlichkeit seit Monaten Ungarns Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Obendrein hat die Kommission auch ihren jüngsten »REPowerEU«-Plan zur Loslösung der EU aus russischer Energieabhängigkeit mit dem Coronafonds verknüpft – weshalb Ungarn auch aus diesem Topf einstweilen kein Geld bekommt.

Zum anderen wächst der politische Druck auf Orbán. Spätestens seit die Bundesregierung ihren Widerstand gegen das EU-Ölembargo aufgegeben hat, gilt der Ungar als Haupthindernis eines Lieferstopps. Mit seinen ehemals engsten Verbündeten in der EU, allen voran Polen, hat Orbán sich bereits überworfen. Warschau sei inzwischen Budapests »Haupt-Antagonist«, wie es ein Brüsseler Diplomat ausdrückt.

Drohung aus Kiew: Ungarns Ölpipeline »könnte etwas passieren« Besonders bedrohlich für Orbán: Inzwischen kommen auch aus der Ukraine selbst Drohungen. »Die Ukraine hat einen wunderbaren Hebel in der Hand – die Druschba-Ölpipeline«, sagte Olena Zerkal, eine ranghohe ukrainische Diplomatin, am Mittwoch beim Sicherheitsforum in Kiew. Die Röhre, durch die russisches Öl nach Ungarn fließt, führt rund 600 Kilometer über ukrainisches Gebiet. »Ihr könnte etwas passieren«, raunte Zerkal. »Und meiner Meinung nach wäre es sehr passend, wenn ihr etwas passieren würde.« Es war eine kaum verhüllte Drohung, Ungarn notfalls den Ölhahn zuzudrehen – garniert mit dem Vorwurf, Orbán nutze Russlands Krieg gegen die Ukraine, um die EU zu erpressen, ihm noch mehr Geld zu geben. »Orbán nutzt die Lage aus«, sagte Zerkal. Präsident Wolodymyr Selenskyj müsse entscheiden, ob er »mit Orbán in der Sprache reden will, die er versteht«.

Das erscheint zumindest nicht ausgeschlossen. Erst am Donnerstag fragte sich Selenskyj in einer Videobotschaft , warum den Embargo-Blockierern in der EU »so viel Macht gelassen wird, auch über innereuropäische Vorgänge«. Orbán, so heißt es in Brüssel nicht ohne Schadenfreude, sollte sich Sorgen machen. Ob sie aber groß genug sein werden, dass Ungarn in letzter Minute einknickt, ist unsicher. Bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch lag ein Kompromiss nach Angaben von Teilnehmern noch in weiter Ferne. Für Sonntag ist eine weitere Sitzung angesetzt, um einen Last-Minute-Kompromiss zu finden.