Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Kiew 344 Kinder getötet worden. Mindestens 642 wurden verletzt, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Insgesamt 986 Kinder seien in der Ukraine Opfer umfassender »militärischer Aggressionen« vonseiten Russlands geworden.