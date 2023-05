Diese Amateurvideos kursieren im Netz: Sie sollen Explosionen und unbemannte Flugkörper zeigen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, mehrere Drohnen hätten die russische Hauptstadt angegriffen.

Bei der Attacke sollen zwei Personen verletzt worden sein. Fassaden von Hochhäusern weisen kleinere Schäden auf. Die Bewohner wurden evakuiert.

Einwohner Moskaus

»Ich wohne im zweiten Stock des Gebäudes auf der anderen Straßenseite, Hausnummer 32. Morgens gegen 4 Uhr (0300 CET) – ich hatte nachgeschaut – gab es einen ohrenbetäubenden Knall, als ob ein riesiger Blitz irgendwo in der Nähe eingeschlagen wäre. Ich dachte, es sei ein Flugabwehrsystem, das ausgelöst wurde, denn ich wohne in einem Gebiet, in dem so etwas passieren kann, und ich weiß, wie es sich anhört. Ich ging hinaus, um nachzusehen – es waren viele Rettungskräfte vor Ort, und man konnte sehen, dass die Spitze des Gebäudes beschädigt war.«

Videos in sozialen Netzwerken zeigen angeblich den Abschuss eines unbemannten Flugkörpers. An verschiedenen Stellen stehen Rauchwolken über der Moskauer Skyline. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, Kiew hätte Drohnen entsandt und spricht von »ukrainischem Terrorismus«. Fernsehbilder zeigen, wie russische Behörden Trümmerteile am Boden untersuchen.

Insgesamt seien nach Angaben des Verteidigungsministeriums acht Drohnen eingesetzt worden, die alle zerstört wurden. Beweise für die Anschuldigungen legte Moskau nicht vor. Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück. Man habe »nichts direkt damit zu tun«, hieß es.

In den vergangenen Wochen haben sich vermeintliche Drohnenangriffe auf russischem Territorium intensiviert, mit Angriffen auf Öl-Anlagen und sogar auf den Kreml Anfang dieses Monats. Moskau hat diese Angriffe der Ukraine angelastet – Kiew bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.