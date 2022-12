Laut der Nachrichtenagentur dpa berichteten Anwohner in sozialen Medien von zahlreichen Detonationen am Himmel. Ein Berater der Krim-Verwaltung veröffentlichte auf Telegram ein kurzes Video, auf dem eine Explosion am nächtlichen Himmel zu erkennen ist. »Die Krim steht unter Schutz, die Luftabwehr arbeitet«, schrieb Oleg Krjutschkow dazu. Es wurden allerdings keine Angaben über die Art des möglichen Angriffs oder dessen Auswirkungen gemacht.