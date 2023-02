Die Hälfte aller Todesopfer sei seit Mitte Dezember zu beklagen, als sich die Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut intensivierten, sagte Kirby unter Berufung auf neue Erkenntnisse.

So habe die Söldnergruppe in den letzten Tagen in und um Bachmut zwar schrittweise Gewinne erzielt, sagte der Sprecher des Sicherheitsrats. Aber es habe viele Monate gedauert, um diese zu erreichen, und sie seien mit einem »verheerenden Preis verbunden, der nicht tragbar ist.«