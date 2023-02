Seit Monaten tobt hier im Osten der Ukraine die Schlacht um Bachmut. Die militärische Bedeutung der Stadt ist gering, doch die Symbolik umso größer. Entsprechend erbittert kämpfen beide Seiten – trotz massiver Verluste.

Anton Fedorenko, Kommandeur

»Wir halten uns mit Zähnen und Klauen fest und werden hierbleiben. Und wir hoffen, dass wir mit Waffen versorgt werden, damit wir etwas haben, womit wir antworten können. Und wir werden in der Lage sein, eine Gegenoffensive zu starten. Sobald das Wetter es zulässt, denn jetzt können wir aufgrund der Boden- und Wetterverhältnisse nicht vorrücken, selbst wenn wir die Waffen dafür hätten.«

Schätzungen zufolge feuert die Ukraine täglich bis zu 7000 Artilleriegranaten ab. Ein immenser Verbrauch; für den Nachschub ist die Regierung in Kiew auch auf die westlichen Partner angewiesen.

Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius machte im Vorfeld der Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier in Brüssel deutlich, dass die Beschaffung von Munition oberste Priorität habe.

Boris Pistorius, Verteidigungsminister

»Wir erleben heute, dass die Offensiven der Russen zunehmen, Russland will die Initiative zurückgewinnen im Donbass. Darauf reagieren wir mit unserem Paket ›Gepanzerte Kräfte‹, ich will das nicht in aller Ausführlichkeit ausführen. Es gehört aber weiter dazu, die Luftverteidigung zu stärken. Das Frühlingspaket ist auf dem Weg.«

Allerdings gehen die Vorräte der Ukraine ebenso zur Neige wie die der Nato-Partner. Die USA haben bereits angekündigt, die Produktion von Artilleriegeschossen anzukurbeln. Deutschland will nachziehen.

Boris Pistorius, Verteidigungsminister

»Die Rüstungsindustrie kann ich nur bitten alle Kapazitäten maximal hochzufahren. Ich glaube es wird kein kurzfristiges Ende des Krieges geben, um es mal so zu formulieren. Und einen kurzfristigen Sieger sehe ich auch nicht, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen, die richtigen Akzente bei der Unterstützung der Ukraine zu setzen.«

Derweil geht die Debatte um Panzerlieferungen weiter. Offenbar sind die Nato-Partner mit Ausnahme von Deutschland und Portugal derzeit nicht bereit, eigene moderne Leopard-2-Panzer abzugeben. Was bleibt, sind ältere Modelle. An denen werden bereits in mehreren Ländern ukrainische Soldaten ausgebildet – wie hier in Polen.

Vadim Khodak, Major

»Ich glaube, dass diese Panzer eine große Hilfe für unsere Armee sein werden, eine große Unterstützung. Und wenn wir sie beherrschen und unter Kampfbedingungen eingesetzt haben, denke ich, dass sie eine sehr große Wirkung haben werden.«

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erneuerte derweil beim Nato-Treffen eine weitere Forderung Kiews: Die nach Kampfjets aus dem Westen.

Oleksij Resnikow

»Was ist das? Sehen Sie das?«

Reporter

»Wer soll Ihnen die liefern?«

Oleksij Resnikow

»Der Himmel.«

Der Krieg in der Ukraine war in den Wintermonaten weitgehend zum Stillstand gekommen. Der ist mit den jüngsten russischen Angriffen im Donbass zuende gegangen. Die Frage wird sein, wann und wie die Ukraine in den kommenden Wochen antworten kann. Sicher ist: Umfang und Ausmaß westlicher Militärhilfe werden entscheidende Faktoren sein.