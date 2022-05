Auch am 72. Kriegstag in der Ukraine richteten sich die Blicke auf das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol. Nachdem am Mittwochabend eine dreitägige Feuerpause angekündigt worden war, gab es mehrere Berichte über Evakuierungen aus dem belagerten Werk. Angehörige von Kämpfern in dem Stahlwerk haben sich an die internationale Gemeinschaft gewendet.

Vor allem in Mariupol spitzte sich die humanitäre Lage in den vergangenen Wochen zu. Seit Donnerstag gilt nun eine Feuerpause, in der Zivilisten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk evakuiert werden sollen. Das ukrainische Asow-Regiment berichtete nun von einem Angriff auf den Konvoi, demnach sei ein Auto, das Zivilisten habe abholen wollen, mit einer Panzerabwehrrakete beschossen worden. Ein ukrainischer Kämpfer sei getötet, sechs weitere verletzt worden.

Eine russische Bestätigung für den Angriff gab es nicht, auch prüfen ließen sich die Angaben nicht. Die russische Staatsagentur Ria berichtete später, dass ein Bus mit zwölf Zivilisten aus dem Komplex evakuiert worden sei. Unter den Evakuierten seien demnach auch Kinder. Später berichtete Ria von 13 weiteren Zivilisten. Am Morgen hatte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, mitgeteilt, dass fast 500 Zivilisten aus dem Stahlwerk in Sicherheit gebracht worden seien.

Auch Soldaten sitzen in dem Komplex fest. Bei einer Pressekonferenz in Kiew appellierten sieben Frauen – alle Schwestern, Töchter oder Mütter von Kämpfern, die sich in Mariupol befinden – an die internationale Gemeinschaft, ihre Männer zu retten. Teils unter Tränen flehten die Frauen darum, die eingeschlossenen Männer in einen Drittstaat zu bringen und über den Meereszugang des Stahlwerks zu evakuieren.

Am Donnerstag berichteten ukrainische Behörden von Angriffen auf die Stadt Kramatorsk im Donbass mit vielen Verletzten. Zunächst blieb eine russische Bestätigung aus, am Freitagmorgen teilte das russische Militär dann mit, dass ein großes Munitionsdepot in Kramatorsk zerstört worden sei. »Mit luftbasierten Hochpräzisionsraketen wurde ein großes Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte vernichtet«, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Russische Erfolge waren im Ukrainekrieg zuletzt selten geworden, angesichts der Rückschläge waren im Westen schon Befürchtungen laut geworden, dass Russland seine selbst ernannte »Spezialoperation« unter anderem mit taktischen Atomwaffen zum Erfolg führen wolle. Der Sprecher des russischen Außenministeriums, Alexei Saizew, sagte aber nun, dass man keine nuklearen Waffen in der Ukraine einsetzen wolle. Der Einsatz werde nicht in Betracht gezogen, hieß es.

Am Freitag sorgten ukrainische Medienberichte für Aufsehen, nach denen eine russische Fregatte im Schwarzen Meer nach Raketenbeschuss in Brand geraten sein soll. »Die Explosion mit anschließendem Brand ereignete sich an Bord der Fregatte des Projekts 11356 vom Typ ›Burewestnik‹, die sich nahe der Schlangeninsel befindet«, berichtete das in Odessa beheimatete Medium Dumskaja.net, das ein Satellitenfoto präsentierte. Die Echtheit konnte jedoch nicht überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält an seinen Gedanken über eine Art Marshallplan für sein Land nach dem Krieg fest. Die internationale Geberkonferenz in Warschau, die wenige Stunden zuvor etwas über sechs Milliarden Euro Unterstützung für Kiew zusammengebracht hatte, sei »ein Element unseres Schutzes, ein Element des Schutzes für ganz Europa«, sagte Selenskyj in der Nacht zum Freitag in seiner täglichen Videoansprache.

Die in Warschau zugesagten Milliarden seien jedoch »nur ein Teil dessen, was wirklich notwendig ist, um das normale Leben in dem gesamten Gebiet wiederherzustellen, in das Russland den Krieg gebracht hat«. Dafür sei eine noch stärkere Beteiligung der freien Welt und internationaler Institutionen erforderlich. »Deshalb brauchen wir ein modernes Analogon des Marshallplans für die Ukraine.«

Russlands stockender Angriffskrieg in der Ukraine: Putins Desaster – und was daraus folgt

Russlands stockender Angriffskrieg in der Ukraine: Putins Desaster – und was daraus folgt

Russlands stockender Angriffskrieg in der Ukraine: Putins Desaster – und was daraus folgt Die SPIEGEL-Titelgeschichte von Christian Esch, Susanne Koelbl und Fritz Schaap

Russlands stockender Angriffskrieg in der Ukraine: Putins Desaster – und was daraus folgt Die SPIEGEL-Titelgeschichte von Christian Esch, Susanne Koelbl und Fritz Schaap

Überlebende des Asow-Stahlwerks: »Ich habe geweint. So leise ich konnte, in mein Kissen«

Überlebende des Asow-Stahlwerks: »Ich habe geweint. So leise ich konnte, in mein Kissen«

Überlebende des Asow-Stahlwerks: »Ich habe geweint. So leise ich konnte, in mein Kissen« Aus Saporischschja berichtet Thore Schröder; Fotos: Maxim Dondyuk und Katerina Turtschin

Überlebende des Asow-Stahlwerks: »Ich habe geweint. So leise ich konnte, in mein Kissen« Aus Saporischschja berichtet Thore Schröder; Fotos: Maxim Dondyuk und Katerina Turtschin

Bundeskanzler Olaf Scholz ist von Selenskyj nach Kiew eingeladen worden. Scholz könne einen »sehr starken politischen Schritt« unternehmen und am 9. Mai in die ukrainische Hauptstadt kommen, sagte Selenskyj. Die Einladung stehe bereits seit einer Weile. Am 9. Mai wird traditionell an den Sieg der sowjetischen Armee über Hitler-Deutschland erinnert, Russland will an diesem Tag mit einer Militärparade den »Tag des Sieges« feiern. Das sorgt in Kriegszeiten für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Das sagt Moskau

Ungeachtet des stockenden Vormarschs der russischen Truppen hat sich der Kreml mehr als zehn Wochen nach Kriegsbeginn überraschend zufrieden mit den Leistungen des eigenen Militärs gezeigt. »Die Operation läuft nach Plan«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Internationale Beobachter hingegen sind der Auffassung, dass der Kreml am »Tag des Sieges« am 9. Mai gerne die vollständige Eroberung von Luhansk und Donezk gefeiert hätte. Das scheint jedoch kaum noch realistisch.

Und auch auf Verluste wie den der gesunkenen »Moskwa« hat der Kreml eine etwas eigene Sichtweise: Wie aus einer Antwort der Militärstaatsanwaltschaft an den Hinterbliebenen eines Matrosen hervorgeht, war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte gar nicht am Militäreinsatz beteiligt. Der Vater des Matrosen bezeichnete das Schreiben als Lüge und veröffentlichte es im sozialen Netzwerk Vkontakte.

Bei einem Besuch im südukrainischen Cherson hat sich der hochrangige Funktionär der russischen Regierungspartei Geeintes Russland, Andrej Turtschak, zu Moskaus Absichten in der Ukraine geäußert. »An die Menschen in der Region Cherson gerichtet, möchte ich sagen, dass Russland hier ist, um für immer zu bleiben«, sagte er laut einer Erklärung der Partei. »Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit«, sagte Turtschak. Bislang hatte Moskau als Hauptziel lediglich »Entnazifizierung« angegeben.

Das sagt Scholz

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat den deutschen Kurs im Ukrainekrieg unter lautstarkem Protest von Störern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kiel verteidigt. Nach dem Krieg habe es die Verständigung gegeben, Grenzen in Europa nicht mehr gewaltsam zu verschieben, sagte Scholz – zwei Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. »Das ist was, das Putin infrage gestellt hat, und das werden wir nicht hinnehmen.«