Deutschland hatte die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Haubitzen übernommen. Sie begann am 11. Mai in der Bundeswehr-Artillerieschule im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein.

Deutschland liefert weitere Haubitzen in die Ukraine

Erst am Dienstag gaben Deutschland und die Niederlande bekannt, dass sie der Ukraine sechs weitere Modelle der Panzerhaubitze liefern werden. Die Bundesregierung habe entschieden, »dass wir drei weitere Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abgeben können«, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. »Damit gehe ich schon an die absolute Grenze dessen, was verantwortbar ist.« Nach ihren Angaben hatte die Ukraine Deutschland und die Niederlande um die zusätzlichen Lieferungen gebeten.