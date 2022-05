Papst Franziskus hat den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine relativiert. In einem Interview mit der italienischen Zeitung »Corriere della Sera « sagte er, dass das »Bellen« der Nato an Russlands Tür zu Wladimir Putins Invasion in der Ukraine geführt haben könnte. Er würde zwar nicht so weit gehen zu sagen, dass die Nato-Präsenz in den Nachbarländern Moskau »provoziert« habe, aber sie habe die Invasion »vielleicht erleichtert«.