In der Nacht teilte die Nato mit, dass man sich am Mittwoch auf Botschafterebene zu einer Dringlichkeitssitzung treffen werde. Eine Nato-Sprecherin erklärte, bei dem Treffen werde es um den »tragischen Vorfall« in Polen gehen. Die Sitzung findet aber offenbar noch nicht auf Basis des Artikel 4 statt. Polens Präsident Andrzej Duda nannte es in der Nacht aber sehr wahrscheinlich, dass sein Land Artikel 4 aktivieren werde.