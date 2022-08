Nach dem Vorbild von Estland und Lettland erwägt nun auch Polen, die Regeln bei der Visavergabe für russische Staatsbürger zu verschärfen. »Polen arbeitet an der Entwicklung eines Konzepts, das es ermöglicht, keine Visa für Russen zu erteilen«, sagte Vizeaußenminister Piotr Wawrzyk am Sonntag der Nachrichtenagentur PAP. Die Entscheidung darüber werde in den kommenden Wochen fallen.