Pistorius stellt rasche Entscheidung in Aussicht

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine rasche Entscheidung Deutschlands über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine in Aussicht gestellt. »Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt«, sagte Pistorius am Dienstagvormittag vor Journalisten nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Er habe andere Partnerländer, die bereits über Kampfpanzer dieses Modells verfügten, »ausdrücklich ermuntert«, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten daran zu beginnen.

Bei einem Treffen westlicher Unterstützerstaaten der Ukraine am Freitag in Ramstein – an dem Pistorius und Stoltenberg teilgenommen hatten – hatte es zu den Leopard-Panzern keine Entscheidung gegeben. Seither hat sich die Kritik aus Partnerstaaten an der Zögerlichkeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in dieser Frage verschärft.