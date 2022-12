Die tägliche Zahl der Einreisen in die Ukraine liegt nach Angaben des polnischen Grenzschutzes derzeit höher als die der Ausreisen. Am Donnerstag seien rund 31.000 Menschen von Polen aus in das vom russischen Angriffskrieg verwüstete Land eingereist, teilte die Behörde am Freitag auf Twitter mit. Im gleichen Zeitraum wurden demnach 27.200 Ausreisen gezählt.