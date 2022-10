Wladimir Putin macht den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht. »Es gibt keine Zweifel. Das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der Russischen Föderation ausgerichtet war«, sagte der Kremlchef am Sonntagabend. Die ukrainische Führung in Kiew hat eine Beteiligung an dem Anschlag bislang nicht eingeräumt.