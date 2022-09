Man solle nicht nach »Signalen an den Kreml, Erpressung und so weiter suchen«, sagte Yangulbayev weiter. »Wahrscheinlich hat jemand aus seinem Umfeld Kadyrow einfach mitgeteilt, dass er die Nummer eins unter den altgedienten Gouverneuren ist, und er beschloss, das Video aufzunehmen. Es ist sinnlos, in den Worten eines komplizierten Diktators nach Logik zu suchen.«

Zuvor waren bereits Zweifel aufgekommen, ob Kadyrow seine Ankündigung ernst meine. Im Zuge der russischen Invasion der Ukraine ist er zu einem der Hauptpropagandisten geworden. So behauptete er Anfang März in einem Video, er selbst sei zum Kämpfen in die Ukraine gereist. Außerdem sollen Elitekämpfer aus Tschetschenien nach Angaben Kadyrows auf russischer Seite in der Ukraine kämpfen. In welcher Zahl ist allerdings unklar.