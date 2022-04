Viele Appelle hatte es gegeben, wenigstens zum orthodoxen Osterfest die Waffen ruhen zu lassen, am Ende war aber alles wie immer in diesem blutigen Krieg: Trotz der Feiertage setzten die russischen Streitkräfte ihre Raketenangriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fort. Daran änderte auch Wladimir Putins Auftritt in der Erlöserkirche von Moskau nichts. Besonders im Visier der russischen Angreifer scheint nach wie vor das belagerte Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol. Nach ukrainischen Angaben liegt es unter kontinuierlichem Beschuss mit Bomben und mit Artillerie.

Derweil hat Uno -Generalsekretär Guterres seine Reisepläne geändert: Ehe er am Dienstag zunächst nach Moskau und später nach Kiew fährt, will der Diplomat in der türkischen Hauptstadt Ankara Stopp machen. Die Türkei hatte sich bereits in den vergangenen Wochen immer wieder als Vermittler positioniert . Zuvor hatte es seitens des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Kritik an der Reiseroute gegeben. Die Ereignisse im Überblick:

Mit Wucht geht die russische Offensive weiter. Nach Kreml -Angaben wurden erneut Dutzende Militärobjekte und zahlreiche Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen. Mit Hochpräzisionswaffen sei in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk eine unterirdische Anlage zur Produktion von Munition für die ukrainischen Streitkräfte zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Im Gebiet Charkiw seien zudem vier Munitionslager und Truppenansammlungen mit Raketen beschossen worden. Nach Angaben von Konaschenkow wurden bei den Angriffen auch 150 ukrainische Kämpfer getötet. Insgesamt wurde demnach in der Osternacht 423 Mal mit Raketen und Artillerie geschossen. Auch in anderen Regionen im Osten der Ukraine seien Munitionslager getroffen worden, hieß es. Überprüfbar sind diese Angaben von unabhängiger Seite nicht.

Das britische Verteidigungsministerium bescheinigte Kiew am Morgen, dass die Ukraine in dieser Woche zahlreiche russische Angriffe entlang der Kontaktlinie im Donbass abgewehrt habe. Obwohl Russland Boden gutgemacht habe, sei der ukrainische Widerstand stark und füge den russischen Streitkräften erhebliche Verluste zu. Um die Moral von Moskaus Truppen sei es zudem schlecht bestellt.

Zudem warnte die Ukraine vor russischen Kurzstreckenraketen. In die russische Region Belgorod würden zusätzliche Einheiten verlegt, teilt der Generalstab mit. Darunter seien auch Gefechtseinheiten mit Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander-M, die in einem Umfeld von rund 60 Kilometer Entfernung zur Grenze stationiert würden. Iskander ist ein mobiles ballistisches Kurzstreckenraketensystem. Die Lenkraketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und können konventionelle oder nukleare Sprengköpfe tragen.

Auch am 60. Kriegstag ist die Einrichtung eines Fluchtkorridors aus dem belagerten Mariupol nach Angaben der ukrainischen Regierung gescheitert. Ein weiterer Versuch solle am Montag unternommen werden, teilte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk mit.

Die Ukraine sieht im russischen Angriffskrieg eine Gefahr für die globale Lebensmittelsicherheit . Präsident Selenskyj sprach das Thema in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan an. Die Versorgung sei durch die Blockade von Schiffsbewegungen im Schwarzen Meer gefährdet, schrieb Selenskyj auf Twitter , ohne Details zu nennen. Russland blockiert seit seinem Angriff auf die Ukraine den Zugang zu den Häfen des Landes. Dadurch kann die Ukraine, die einer der größten Getreideexporteure der Welt ist, keine Waren mehr auf dem Seeweg ausführen.

Zudem warf Selenskyj Russland vor, bei einem Raketenangriff auf zwei Wohnblocks in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Samstag auch ein drei Monate altes Baby mit seiner Mutter getötet zu haben. Das teilte er in einem emotionalen Statement mit. Selenskyj sagte: »Der Krieg begann, als dieses Baby einen Monat als war.« Die Angreifer seien »dreckiger Abschaum«. Es gebe keine anderen Worte dafür. Man werde die Verantwortlichen finden und bestrafen. Insgesamt kamen offiziellen Angaben zufolge bei dem Raketenangriff acht Menschen ums Leben.

Das sagt der Kreml

Wenige Tage nach dem Test einer neuen atomwaffenfähigen Interkontinentalrakete hat der Kreml angebliche Details zu dem Rüstungsprojekt genannt. Die Rakete ist nach den Worten von Generaloberst Sergej Karakajew in der Lage, nicht nur mehrere Atomsprengköpfe, sondern auch gleich mehrere Hyperschallwaffen vom Typ Avangard zu transportieren, wie Karakajew in einer TV-Stellungnahme sagte. Von diesen Hyperschallwaffen können bereits einzelne westliche Verteidigungssysteme umgehen. Die Avangard Flugkörper sind russischen Angaben zufolge in der Lage, 27-mal schneller als der Schall zu fliegen. Sie sollen auf dem Weg zum Ziel scharfe Manöver vollführen können, um dem gegnerischen Raketenschild auszuweichen. Mit der Sarmat will Russland die SS-18-Satan-Interkontinentalraketen ablösen, die bislang das Rückgrat der Atomstreitkräfte des Landes sind.

Zudem warf Moskau der Ukraine vor, ein Dorf auf russischem Staatsgebiet beschossen zu haben. Bei dem Vorfall in der Region Belgorod nahe der Grenze sei niemand verletzt worden, sagte laut Nachrichtenagentur Tass ein Vertreter der örtlichen Behörden. Es seien auch keine Schäden entstanden.

Das sagt der Westen

Uno-Generalsekretär António Guterres will vor seinen Besuchen in Moskau und Kiew zunächst nach Ankara reisen. Guterres werde in der türkischen Hauptstadt am Montag von Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfangen, teilte die Uno mit. Am Dienstag gehe es dann wie bereits bekannt weiter nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und am Donnerstag nach Kiew zu Wolodymyr Selenskyj. Selenskyj hatte diesen Reiseplan am Sonntag kritisiert. »Der Krieg ist in der Ukraine, es gibt keine Leichen in den Straßen Moskaus. Es wäre logisch, zuerst in die Ukraine zu gehen, um die Menschen dort und die Folgen der Besatzung zu sehen«, sagte er. Guterres hatte Putin und Selenskyj um persönliche Treffen gebeten. Bislang spielte die Uno bei den Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts eine untergeordnete Rolle.

Die italienische Regierung in Rom prüft Medienberichten zufolge, ob weitere Waffen an die Ukraine geliefert werden könnten. Es werde derzeit untersucht, welche schwere Artillerie zur Verfügung gestellt werden könne, berichtete unter anderem der »Corriere della Sera« unter Berufung auf Regierungskreise. Im Gespräch sind verschiedene Typen von Panzerfahrzeugen, einige davon aus der Reserve.

Unterdessen sprach sich der Papst erneut für eine Waffenruhe aus. »Die politischen Entscheidungsträger mögen bitte die Stimme der Leute erhören, die den Frieden und keine Eskalation des Konflikts verlangt«, sagte Franziskus nach dem Mariengebet Regina Caeli vor zahlreichen Gläubigen auf dem Petersplatz. »Ich erneuere den Aufruf zu einem österlichen Waffenstillstand.«

