Mehr erfuhr man am Sonntag noch über das Schicksal von Björn C., eines Deutschen, der freiwillig für die Ukrainer in den Krieg gezogen war. Am Samstag hatte die sogenannte »International Legion of Defense of Ukraine«, ein Zusammenschluss solcher Kämpfer aus dem Ausland, seinen Tod vermeldet. Wie die »Bild«-Zeitung nun berichtete , stammte C. offenbar aus Brandenburg, er wurde 39 Jahre alt.

Gestorben ist C. dem Bericht zufolge am 31. Mai im Osten von Charkiw. »Gegen 18:30 Uhr schlug eine Artilleriegranate im Haus ein, wo unser Posten war«, zitiert »Bild« einen europäischen Freiwilligen, der nach eigenen Angaben an der Seite von C. kämpfte. Der Deutsche soll in Brandenburg eine Freundin, ein Kind und einen Hund gehabt haben, heißt es von diesem Kameraden. »Innerhalb der nächsten zwei Monate« habe C. in seine Heimat zurückkehren wollen.