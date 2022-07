Die ukrainische Stadt Winnyzja am Donnerstagmorgen.

Überwachungskameras zeichnen auf, wie ein russischer Raketenangriff Einwohnerinnen und Einwohner völlig unvorbereitet aus ihrem Alltag reißt und Panik ausbricht.

Getroffen werden zivile Gebäude im Zentrum der Stadt – laut ukrainischem Militär von Raketen eines russischen U-Bootes im Schwarzen Meer. Dieses Hochhaus wird besonders schwer getroffen.

Oleksandr Kapitan, Eigentümer des Gebäudes

»Gegen 10:45 Uhr schlug heute eine Rakete ein. Zu dieser Zeit ist hier viel los. Dieses Gebäude ist ein Bürozentrum. Im ersten Stock befand sich ein Diagnosezentrum, mit Diagnostik, Therapie und Chirurgie.«

Nach offiziellen Angaben sterben an diesem Tag 23 Menschen in Winnyzja, darunter drei Kinder. Dutzende Personen werden noch vermisst, es gibt zahlreiche Schwerverletzte. Dabei liegt Winnyzja mitten in der Ukraine, rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew und weit vom aktuellen Frontverlauf entfernt.

Der ukrainische Präsident Selenskyi forderte die internationalen Staatengemeinschaft auf, Russland von nun an als Terrorstaat zu bezeichnen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Kein anderer Staat der Welt erlaubt es sich, täglich friedliche Städte und den Alltag der Menschen mit Marschflugkörpern und Raketenartillerie zu zerstören. (...)Es ist an der Zeit, dass die demokratische Welt all dies in geeigneten Rechtsinstrumenten festhält : . Der Status eines terroristischen Staates für Russland , . E e in Sondertribunal für die russische Aggression.«

In Winnyzja dauern die Rettungs- und Aufräumarbeiten an. Vom russischen Verteidigungsministerium gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Ereignissen vor Ort. Die Uno und die EU haben die russischen Raketenangriffe scharf verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von einem »Akt der Grausamkeit«.