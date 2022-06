Fast drei Monate hat Lidya Krylowa auf diesen Tag gewartet. Bergungskräfte sind in die 15. Etage des Hauses vorgedrungen, in dem sie mit ihrem Sohn gelebt hat – bis Anfang März eine russische Rakete einschlug.

Lidya Krylowa, Rentnerin

»Mein Telefon im Wohnzimmer klingelte, weil eine SMS ankam. Ich habe es nicht einmal mehr geschafft, die Warnung vor Luftangriffen zu lesen, bevor mir die Decke auf den Kopf fiel. Die Rakete schlug im Flur des 16. Stockwerks ein. Ich lief nach unten, Nachbarn halfen mir. Sie wuschen mein Gesicht und hielten meine Hand, als ich versuchte, Trümmerstücke von meinem Kopf zu entfernen.«

Krylowas 43-jähriger Sohn Sascha überlebte den Angriff nicht. Momentan gibt es in der Region Charkiw vergleichsweise wenig russische Attacken. Diese Zeit nutzen die Rettungskräfte, um Leichen aus den Trümmern zu bergen.

Oksana, Anwohnerin

»Es ist so traurig, jemanden zu verlieren, den man kennt, den man liebt.«

Oksana hat ihren Ehemann und ihre Schwiegereltern bei dem Raketenangriff auf das Wohnhaus im Stadtteil Gorizont verloren. Ihre Leichen wurden ebenfalls im 15. Stockwerk gefunden.

Alexandr Korobka, Leiter Bergungsteam

»Offenbar wollten sie etwas essen. Das haben sie aber nicht mehr geschafft. Der Hunger hat sie aus dem Luftschutzkeller getrieben, sie sind in die Wohnung gegangen, in den Flur. Dann wurden sie umgeworfen. In der Küche gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie etwas gekocht, geschweige denn gegessen haben.«

Oksana, Anwohnerin

»Sie waren nicht auffindbar, wir fragten herum und kamen hierher, aber seit dem Angriff hatte sie niemand gesehen.«

Nun können die Angehörigen endlich Abschied nehmen. Charkiw hatte vor dem Krieg 1,5 Millionen Einwohner. Viele Gebäude in der zweitgrößten Stadt der Ukraine wurden durch russisches Bombardement zerstört.