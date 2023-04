Ein ukrainischer Reporter, der für die italienische Tageszeitung »La Repubblica« arbeitete, ist in der Ukraine nach Angaben der Zeitung von Scharfschützen getötet und sein italienischer Kollege verletzt worden. »Heute wurden unser Korrespondent Corrado Zunino und sein Mitarbeiter Bogdan Bitik Opfer eines Hinterhalts russischer Scharfschützen in den Außenbezirken von Cherson«, teilte »La Repubblica« am Mittwoch mit.