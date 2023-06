Das südukrainische Cherson zu Beginn der Woche: noch immer stehen weite Teile der Stadt am Dnepr unter Wasser. Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms vor gut einer Woche hat der zugehörige Stausee fast drei Viertel seines Wassers verloren. Viele Bewohner der Region mussten ihr Haus aufgeben.

Mykola Artsyshevsky, Anwohner: "Sie haben uns nicht getötet, also haben sie uns unter Wasser gesetzt. Jetzt wird das Wasser zurückgehen. Wir werden tote Tiere ausgraben, die nicht entkommen konnten. Die meisten Menschen haben es wahrscheinlich rechtzeitig geschafft."

Der Wasserstand in der Region Cherson ist nach Behördenangaben von fünfeinhalb Metern am Donnerstag auf gut drei Meter gesunken. Die Lage ist aber nach wie vor dramatisch, Dörfer sind noch komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Florian Beck, Hilfsorganisation Johanniter: "Man muss sich vorstellen, das ist ein Gebiet, das seit anderthalb Jahren an der Frontlinie liegt, entweder besetzt war oder direkt an der Frontlinie liegt. Ich war selbst im Januar 30 Kilometer vor Cherson, da war die Lage schon schlecht. Und man muss sich vorstellen, dass jetzt das Wenige, was den Menschen geblieben ist, weg ist."

Eleos und New Dawn, die Partnerorganisationen der Johanniter, sind zusammen mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Aktuell mangele es zwar nicht mehr akut an Trinkwasser, langfristig werde die Wasserversorgung nach Einschätzung der Johanniter aber für mehrere Hunderttausend Menschen ein Problem. Dazu fehlen weitere Dinge des täglichen Lebens.

Florian Beck, Hilfsorganisation Johanniter: "Das kann Unterwäsche sein. Das kann aber auch Material sein, um den Schlamm aus den Häusern rauszukriegen, Anti-Schimmel-Mittel. Wir verteilen Medikamente an Krankenhäuser, weil die Menschen teilweise das kontaminierte oder verschmutzte Wasser getrunken haben, einige deswegen ins Krankenhaus gekommen sind, die Krankenhausinfrastruktur teilweise zerstört worden ist."

Die Partnerorganisationen der Johanniter sind mit fünf Schlauchbooten unterwegs, haben ein kleines Zeltlager mit Waren aufgebaut und versorgen die Menschen in überfluteten Gebieten mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Wasserfiltern. Die meisten dringend benötigten Hilfsmittel bekommen die NGOs vor Ort. Mobile Generatoren zum Betreiben von Wasserpumpen organisiert die ukrainische Bevölkerung häufig selbst.

Fast 70 Prozent des Überschwemmungsgebiets befindet sich auf der von Russland besetzten Flussseite. Nach russischen Angaben wurden auf dieser Seite mehr als 7000 Menschen in Sicherheit gebracht. Für Helfer beider Seiten sind die Rettungseinsätze lebensgefährlich.

Florian Beck, Hilfsorganisation Johanniter: "Viele Gebiete, die von Minen oder Blindgängern verschmutzt waren, kontaminiert waren, die waren zuvor markiert. Aber jetzt weiß man nicht so genau, wo die Sachen liegen. Die Sachen werden teilweise im Fluss abgetrieben, unter Schlamm getrieben, in die Häuser reingetrieben. Das heißt, die Gefahr von Minen ist viel größer geworden. Und zusätzlich gibt es auch immer wieder Beschuss von russischer Seite."

Zwei Team-Mitarbeiter hätten eine Hilfsgüterlieferung in ein Dorf unter Artilleriebeschuss nur durch Glück unverletzt überstanden, erzählt Beck. Mit Schutzweste und Helm sei es zudem deutlich schwieriger, an Land zu schwimmen, falls ein Boot kentert. Es sei wichtiger denn je, die Menschen in dieser schwierigen Lage nicht zu vergessen.