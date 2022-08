Russland hat den Anspruch, auch auf See eine Weltmacht zu sein. Nun hat die Marine des Kremls aber offenbar Mühe, von See aus das Schwarze Meer zu kontrollieren. Das berichtet das Verteidigungsministerium Großbritanniens. Die russischen Schiffe sind demnach nur noch eingeschränkt in der Lage, die Invasionsbemühungen Moskaus in der Ukraine effektiv zu unterstützen.