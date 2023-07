Und ihre Befehlshaber hätten so viele Schmerzmittel geschluckt, dass sie davon high gewesen seien, so erzählen die Soldaten. Unter diesem Einfluss hätten die Kommandeure Soldaten in den Kampf geschickt und »unsinnige Befehle« erteilt, so Slava.

CNN schreibt, die Schilderungen der Soldaten könnten nicht unabhängig überprüft werden. Sie decken sich aber mit Aussagen in Videos, in denen russische Wehrpflichtige ebenfalls von Problemen an der Front berichtet hatten. Zuletzt hatte auch das »Wall Street Journal« Interviews mit russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine geführt. Ob es sich dabei um dieselbe Gruppe handelt, über die auch CNN berichtet, ist unklar.